У Львові внаслідок обвалу загинув будівельник

У той же час є інформація, що водій трактора засипав людину землею, в результаті чого чоловік помер на місці.

У Львові сьогодні, 2 лютого, під час робіт з каналізування вулиці Балкової внаслідок обвалу траншеї загинув працівник будівельної організації.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, о 13.51 на вул. Балковій під час проведення земляних робіт стався обвал траншеї, внаслідок чого загинув 51-річний працівник будівельної організації.

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«Чоловік був найманим робітником по трудовому договору у ТзОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ», яке виконувало роботи з каналізування вулиці на замовлення КП «Львівводоканал». Смерть чоловіка наступила в присутності бригади швидкої допомоги», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляється на сайті громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, «водій трактора засипав людину землею, в результаті чого чоловік помер на місці».

Як уточнили в обласному управлінні Нацполіції області, на місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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