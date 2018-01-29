У Києві посеред білого дня застрелили чоловіка: у поліції розповіли подробиці (фото, відео)

13:37, 29 січня 2018
Інциденти
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Один чоловік унаслідок стрілянини загинув / фото facebook.com/Оксана Блищик

Попередньо встановлено, що у приміщенні національної лотереї перебувало п’ятеро представників приватної охоронної фірми та адміністратор, коли туди забігли семеро чоловіків у чорній формі, пише на своїй сторінці у Facebook речниця поліції Києва Оксана Блищик.

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"Між ними почалася бійка та пролунало кілька пострілів. Після цього невідомі у чорній формі розбіглися в різні сторони. На місці події від отриманих травм один чоловік загинув, іншого із вогнепальним пораненням у живіт "швидка" доставила у лікарню", - розповіла вона.

Правоохоронці спілкуються зі свідками події та проводять огляд місця події та оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання нападників.

фото facebook.com/Оксана Блищик
Відео: dtp.kiev.ua

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.

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