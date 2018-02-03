У Києві сталася пожежа в дитячому віддідленні психіатричної лікарні

Під час пожежі з будівлі на безпечну відстань виведено 17 дітей.

У столичній психіатричній лікарні ім. Павлова в дитячому відділенні загорівся один з кабінетів на четвертому поверсі. Про це повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС в Києві в Facebook.

Читайте такожУ Києві горіла багатоповерхівка, одна людина загинулаПро вогонь стало відомо у 17:25. В 18:12 пожежа на площі 15 кв.м була локалізована, а о 18:19 ліквідована. Під час пожежі з будівлі на безпечну відстань виведено 17 дітей. Постраждалих немає.

Всього на місці події працювали 23 співробітника ДСНС і п'ять одиниць спецтехніки.