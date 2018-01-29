У Миколаєві в житловому будинку знайшли мертвими двох дорослих та дитину

Як повідомили в ДСНС, ознак пожежі на місці трагедії немає.

На вулиці Чкалова у Миколаєві у квартирі житлового будинку знайшли тіла двох дорослих та дитини 2009 року народження.

Читайте такожУ Києві горіла багатоповерхівка, одна людина загинулаЯк повідомляє прес-служба ДСНС України, ознак пожежі на місці трагедії немає. Причина загибелі встановлюється.

Раніше повідомлялось, що у селищі Новокондакове Снігурівського району Миколаївської області під час пожежі у житловому будинку, де мешкає багатодітна родина, постраждали дві дівчинки 2015 та 2016 років народження.

Зазначалось, що в будинку відключене світло, тому матір запалила свічку, залишила її біля вікна на столі і пішла. Вогонь зі свічки перекинувся штори, а потім на крісло та стіл. Сусіди побачили полум’я у вікні, прибігли в будинок та винесли дітей у літню кухню, потім прибігла матір.

В результаті пожежі дівчинка 2015 р.н. отримала опіки та у тяжкому стані була доставлена в реанімаційне відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Інша дівчинка 2016 р.н., знаходиться в Снігурівській районній лікарні, її стан здоров’я оцінювався як задовільний.