У Тбілісі аварійно сів літак із Києва
17:52, 04 лютого 2018Інциденти
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Причиною екстреної посадки стала несправність лайнера.
Ілюстрація REUTERS
В аеропорту Тбілісі здійснив екстрену посадку лайнер, що прямував з Києва.
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Про це повідомляє телеканал «Руставі 2» з посиланням на екстрені служби. Причиною екстреної посадки стала несправність літака.
На борту лайнера знаходилися 132 пасажири і 6 членів екіпажу.
За даними телеканалу, у літака відмовила гальмівна система. В результаті лайнер здійснив посадку на високій швидкості.
На випадок позаштатної ситуації були підняті кілька бригад медиків і пожежні машини.
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