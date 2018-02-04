У Тбілісі аварійно сів літак із Києва

17:52, 04 лютого 2018
Інциденти
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє телеканал «Руставі 2» з посиланням на екстрені служби. Причиною екстреної посадки стала несправність літака.

На борту лайнера знаходилися 132 пасажири і 6 членів екіпажу.

За даними телеканалу, у літака відмовила гальмівна система. В результаті лайнер здійснив посадку на високій швидкості.

На випадок позаштатної ситуації були підняті кілька бригад медиків і пожежні машини.

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Теги: #аварійна посадка літака