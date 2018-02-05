На Сумщині вандали розбили меморіальну дошку загиблому в АТО військовому

Військовий загинув у грудні 2017 року при виконанні бойового завдання у Новоайдарівському районі Луганської області.

У місті Кролевець Сумської області вандали розбили меморіальну дошку загиблому в зоні проведення антитерористичної операції бійцю 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України Олександру Терещенку.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Ельвіра Біганова, інформацію про надзвичайну подію сьогодні, 5 лютого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За її інформацією, меморіальну дошку, встановлену 22 січня цього року на будівлі міської ЗОШ № 2, де навчався Терещенко, невідомі зловмисники розбили на дрібні частини.

«Оскільки камер відеоспостереження на школі немає, за фактом знищення меморіальної дошки загиблому в АТО військовослужбовцю працівники Кролевецького відділення поліції проводять перевірку. За її результатами вирішуватиметься питання про кваліфікацію події», – зазначила Біганова.

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Як повідомляв УНІАН, Терещенко у 2014-2015 рр. під час третьої хвилі часткової мобілізації проходив службу в Нацгвардії. По закінченню служби повернувся додому. Проте 21 травня 2015 р. був повторно призваний під час п’ятої хвилі мобілізації і, після закінчення навчання у центрі «Десна», з 30 червня 2015 р. по 17 грудня 2016 р. проходив службу у 93-й ОМБр на посадах стрільця, старшого стрільця та помічника гранатометника. У складі бойових підрозділів бригади виконував бойові завдання у зоні проведення АТО на території Донецької області, мав поранення. Статус учасника бойових дій отримав у лютому 2016 р.

30 січня 2017 р. уклав новий контракт на проходження військової служби. Останнім часом служив командиром гармати бригадної артилерійської групи 58-ї ОМБр.

Загинув у ніч з 13 на 14 грудня 2017 року при виконанні бойового завдання у Новоайдарівському районі Луганської області.

Терещенка поховали в м. Кролевець Сумської області 16 грудня на Варварівському кладовищі.

Меморіальну дошку земляку на 40-й день від його загибелі урочисто відкрили у Кролевці 22 січня, в День соборності України, у ЗОШ №2 імені Миколи Лукаша, яку в свій час закінчив Терещенко.