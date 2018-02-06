Підозрюваний у розбої син нардепа Попова може бути причетний ще до шести схожих епізодів - ЗМІ

До суду син нардепа йде тільки з одним епізодом, за яким має шанс на умовний термін.

Неповнолітній син народного депутата Ігоря Попова, якому загрожує до 12 років в'язниці через розбійний напад на продовольчий магазин, може бути причетний ще до шести схожих епізодів.

Це не єдиний розбій, до якого може бути причетний син нардепа. За свідченнями джерела ТСН, ще принаймні у двох з шести епізодів в Оболонському районі є свідчення його причетності.

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Проте, за словами джерела, прокуратура не погоджує цих підозр попри те, що свідченнями його причетності є й відбитки пальців на пачці цигарок, свідчення дівчини-свідка та слід поліцейської собаки, яке веде до квартири підозрюваного.

Джерело також наголошує, що таким чином до суду син нардепа Попова йде тільки з одним епізодом, за яким він визнає провину і має шанс на умовний термін.

Як повідомляв УНІАН, поліція завершила розслідування розбійного нападу у столиці за участю сина народного депутата Ігоря Попова.