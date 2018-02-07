Комунальні мародери: у Дніпрі впіймали кримінальну трійцю, що викрадала каналізаційні люки (відео)
11:02, 07 лютого 2018Інциденти
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Полювання на брухт серед ночі влаштували двоє чоловіків та жінка.
У Дніпрі впіймали кримінальну трійцю, що викрадала каналізаційні люки.
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Полювання на брухт серед ночі влаштували двоє чоловіків та жінка. Здобич повантажили у своє авто та здали до нелегального прийомного пункту.
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Компанія саме готувалася витрачати виторг, коли усіх трьох заскочили поліцейські. Упіймали й збирача брухту, тож кришки вдалося повернути на вулиці.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі затримали чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок.
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