Комунальні мародери: у Дніпрі впіймали кримінальну трійцю, що викрадала каналізаційні люки (відео)

Полювання на брухт серед ночі влаштували двоє чоловіків та жінка.

У Дніпрі впіймали кримінальну трійцю, що викрадала каналізаційні люки.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Полювання на брухт серед ночі влаштували двоє чоловіків та жінка. Здобич повантажили у своє авто та здали до нелегального прийомного пункту.

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Компанія саме готувалася витрачати виторг, коли усіх трьох заскочили поліцейські. Упіймали й збирача брухту, тож кришки вдалося повернути на вулиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі затримали чоловіків, які крали колеса з припаркованих автівок.