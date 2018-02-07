У Львові бурулька травмувала 71-річну жінку (відео)

11:35, 07 лютого 2018
Інциденти
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Швидку непритомної викликали перехожі. Постраждала в лікарні, загрози її життю немає.

Зараз в центрі Львова з багатьох дахів звисають бурульки. Небезпечні місця обгородили стрічками і встановили таблички-попередження про небезпеку.

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Теги: #Львів бурулька