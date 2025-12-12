Григоров підкреслив, що це був прицільний удар по місцю, де перебували діти.

Російські окупанти атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру в місті Шостка, на Сумщині - спортивну школу, де йшло тренування дітей, повідомив в своєму Telegram-каналі начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Це був прицільний удар по місцю, де перебували діти. Росіяни спрямували туди два БпЛА", - повідомив Григоров.

За його словами, усіх дітей оперативно евакуювали в безпечне місце. На щастя, ніхто не постраждав.

"Попередньо – всі живі, поранених немає. Усі наслідки атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні начальника Сумської ОВА.

Також Григоров додав, що ворог здійснив в п'ятницю, 12 грудня, мінометний обстріл Середино-Будської громади. Поранення отримала 76-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Він побажав жінці якнайшвидшого одужання.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в ніч на 12 грудня російські окупанти масовано атакували ударними дронами Одесу та область. Пресслужба Одеської обласної прокуратури зазначила, що ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Додається, що через влучання вона зазнала руйнувань. Через атаку частина міста залишилася без світла та води. В продукратурі поділилися, що, на щастя, ніхто з людей не постраждав. В ДСНС також проінформували, що були пошкоджені складські приміщення, будівля автогаража.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю допустив можливість енергетичного перемир'я. Речник Путіна Дмитро Пєсков на це відповів, що Росія працює "над миром, а не перемир'ям". За словами Пєскова, "абсолютним пріоритетом" для Росії є "стійкий, гарантований мир, досягнутий за рахунок підписання відповідних документів".

