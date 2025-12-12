Частина Одеси лишилась без світла аж до Нового року, - енергетики

Деяким мешканцям "перлини біля моря", за попередніми оцінками, світло обіцяють відновити 31 грудня.

В результаті останнього російського обстрілу значна частина Одеси залишилася без світла. Пошкодження виявилися настільки складними, що низці споживачів обіцяють відновити електропостачання протягом трьох наступних днів – за попередніми оцінками, до кінця 15 грудня. Для деяких попередні терміни ще жорсткіші – орієнтовно до 31 грудня.

Про це йдеться у коментарях під дописом про відновлення після чергового обстрілу енергетичних об’єктів Одещини на сторінці ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

"Відновлення електропостачання залежить від технічного стану мереж, рівня пошкоджень та можливості безпечного виконання робіт. Ми підключаємо будинки поетапно, щоб стабілізувати систему та забезпечити живлення критичних об’єктів", - пояснюють енергетики.

Одеситка у коментарях під дописом компанії 12 грудня запитала, коли відновлять електропостачання у її будинку на що отримала відповідь: "Орієнтовний час відновлення - після 20:00 15.12.2025р"

Іншій мешканці "перлини біля моря" світла доведеться чекати ще більше: "орієнтовний час відновлення - після 23:00 15.12.2025р. Але роботи можуть бути подовжені".

Частині одеситів, з їх слів, світло обіцяють відновити аж наприкінці року. У компанії не заперечили, що на відновлення світла може знадобитися понад два тижні, але зауважили, що це "орієнтовний час відновлення".

Співробітники ДТЕК закликають мешканців перевіряти актуальну інформацію за конкретними адресами у відповідних каналах компанії.

У ДТЕК Одеські електромережі додали, що "аварійні роботи ведуться у Одеському, Приморському та Пересипському районі".

Раніше ДТЕК повідомляв, що в ніч на 12 грудня Росія завдала удару по підстанції ДТЕК на Одещині.

"Це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області", - зауважили енергетики.

Під удар також потрапив енергооб’єкт іншої компанії.

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Росія продовжує систематичні атаки української енергетики. В ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав удару по енергетичних об’єктах восьми областей. Внаслідок атаки споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях тимчасово залишалися без електропостачання. Внаслідок удару по Одещині тисячі людей тимчасово залишилися без тепла.

В ніч на 12 грудня по "місту біля моря" знову масовано вдарили російські дрони. Внаслідок атаки частина міста залишилася без світла та води.

