Зеленський зустрінеться з Навроцьким: посол розкрив деталі

Україна сподівається провести зустріч президентів до кінця року.

Президент України Володимир Зеленський може провести першу зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким ще до кінця року. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі RMF24.

Боднар підтвердив, що Київ уже запропонував організувати візит цього тижня, і йдеться саме про поїздку Зеленського до Варшави.

"Ми працюємо над тим, щоб зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким відбулася якомога швидше, сподіваємося, що вже цього року у Варшаві", – сказав посол.

"Ми очікуємо на відповідь Польщі та працюємо над змістом усього візиту", – додав він.

За словами Боднара, на порядку денному переговорів будуть питання безпеки, військової співпраці та тема ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Що передувало

Днями очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що президенти України та Польщі ухиляються від зустрічі один з одним. Голова МЗС Польщі розкритикував їх обох.

Він, зокрема, зазначив, що у Зеленського "корона з голови не впала б, якби, проїжджаючи через Польщу, він попросив про візит до Президентського палацу".

Зеленський у відповідь назвав умову свого візиту до Польщі. Він зауважив, що буде у Варшаву, щойно отримає запрошення від польського колеги.

