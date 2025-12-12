Раніше в Telegram-каналах поширилася інформація про те, що Кравченко нібито написав заяву про відставку з посади генпрокурора.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко спростував інформацію в соціальних мережах про нібито його відставку. Він наголосив, що не збирається полишати свою посаду. Про це Кравченко повідомив у Telegram.

"Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора", - наголосив Кравченко.

При цьому, як відзначив генпрокурор, він знає кожного, хто зараз працює проти нього і прокуратури як інституції.

"Можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто", - додав генпрокурор.

Він зазначив, що залишається там, де і обіцяв бути, а саме: "де найважче".

"Працюємо далі, не розслабляємось", - повідомив Кравченко.

Як додала пресслужба Офісу генпрокурора, інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання Кравченком заяви про відставку є недостовірною.

"Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2025 року Верховна Рада України підтримала кандидатуру Руслана Кравченка, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським, для призначення генеральним прокурором. До цього він очолював Державну податкову службу.

