Дельфіни та косатки, дружба яких здається малоймовірною, можуть кооперуватися під час полювання й отримувати з цього взаємну вигоду. Як пише The Washington Post, про це свідчать нові кадри, зняті біля узбережжя Британської Колумбії на заході Канади.

Науковці, які відстежували дев’ятьох північних резидентних косаток (косаток-домосідів), зафіксували, як вони змінювали курс у присутності тихоокеанських білобоких дельфінів. Косатки слідували за дельфінами, фактично "прослуховуючи" їхні ехолокаційні сигнали, що допомагали знаходити великого чавича. Дельфіни, своєю чергою, слідували за косатками та підіймалися разом із ними на поверхню, щоб з’їсти залишки риби.

"Працюючи разом, косатки економлять енергію та використовують дельфінів як розвідників. Дельфіни ж отримують захист від хижаків і доступ до ласих шматків однієї з найцінніших риб океану", — пояснив Ендрю Трайтс, директор Дослідницької групи морських ссавців Університету Британської Колумбії.

У статті в журналі Scientific Reports автори зазначили, що інколи дельфіни навіть тимчасово затримували в пащі велику рибу біля поверхні — ймовірно, щоб косатки могли її розірвати на частини. Для дельфінів це корисно, адже вони не здатні розламувати здобич і ковтають її цілою.

Дослідники підкреслюють: між дельфінами та косатками не було ознак конкуренції чи агресії. Навпаки, спостерігалася "взаємна терпимість", яка приносить користь обом видам.

Хоча ці два види й раніше помічали поруч, призначення таких контактів було незрозумілим. Нові кадри — "перше подібне відео", що демонструє їхню спільну координацію під час полювання.

Спостереження також показали: коли дельфіни були поруч, косатки пірнали глибше й долали більші відстані — очевидна ознака того, що їхня поведінка була не випадковою.

Як зазначається, поведінку тварин відстежували за допомогою дронів та спеціальних трекерів із присосками, тимчасово прикріплених до здорових китів. Пристрої передавали GPS-дані, відео та аудіо — включно з характерними звуками, які видають косатки під час полювання (наприклад, хруст кісток чавича).

Польові спостереження тривали 15 днів. Косатки були спокійними, не проганяли дельфінів і не демонстрували ані ударів хвостом, ані укусів чи інших агресивних жестів. Навпаки — вони орієнтувалися на дельфінів і навіть копіювали їхні рухи.

Раніші дослідження показують: тихоокеанські білобокі дельфіни, північні резидентні косатки та навіть морські свині Далля інколи подорожують і граються разом. Є припущення, що дрібніші тварини тримаються біля дружніх резидентних косаток, щоб убезпечити себе від більш небезпечних, транзитних популяцій косаток — справжніх хижаків, які можуть атакувати інших морських ссавців.

