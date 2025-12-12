Головна фішка в тому, що він на льоту створює міні-додатки під завдання користувача на основі відкритих вкладок і запитів у чаті.

Google оголосила про запуск експериментального ШІ-браузера Disco, який, за словами компанії, "переосмислює серфінг в інтернеті". Головна особливість застосунку – замість звичних вкладок у ньому пропонуються користувацькі проєкти з Gemini.

Нейромережа може самостійно виходити в інтернет і шукати інформацію, а також створити інтерактивні веб-додатки під завдання користувача на основі відкритих вкладок і запитів у чаті – ця функція дістала назву GenTabs.

Наприклад, якщо ви плануєте подорож, можна згенерувати карту з точками інтересу, бронюванням готелів тощо. Для цього не потрібно писати код – достатньо описати свої побажання природною мовою.

Відео дня

Система функціонує як повноцінний діалог між користувачем і браузером: не потрібно нескінченно уточнювати запити – достатньо відкривати нові вкладки, щоб розширити контекст і допомогти ШІ краще розуміти завдання. При цьому всі згенеровані елементи зберігають посилання на вихідні джерела, що дає змогу перевірити інформацію.

Наразі доступ до Disco і GenTabs можна отримати через список очікування – запис уже відкрито, але поки тільки для користувачів macOS.

У компанії окремо зазначають, що Disco не створювався як заміна Chrome – це експериментальна розробка, покликана протестувати нові ідеї.

Статистика за 2025 рік показує, що частка Google Chrome на ринку браузерів збільшилася до 78%. Це максимальний показник популярності Chrome за всю його історію. Для порівняння, Microsoft Edge, який перебуває на 2-му місці, користується лише 10%.

УНІАН розповідав, як повернути uBlock та інші блокувальники реклами в Chrome. Можливо, деякі з ваших улюблених розширень уже завтра перестануть працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: