Настрої на ринку дійсно найоптимістичніші за майже три місяці.

Наступного тижня євро може знову піти в ріст. Головним фактором впливу на валюту буде засідання Європейського центрального банку.

Видання Bloomberg пише, що єдина валюта Європи коливається поблизу максимуму за два місяці після третього поспіль зниження ставки Федеральної резервної системи США.

Ситуацію підігріли й коментарі члена виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель. Німецька прихильниця жорсткої грошово-кредитної політики впевнена, що інвестори вважають, що наступне підвищення процентної ставки Європейським центральним банком буде позитивним.

Навіть якщо центральний банк не підвищить ставки 2026 року, стратеги Morgan Stanley, як і раніше, прогнозують зростання євро до 1,30 долара до другого кварталу 2026 року.

Варто зазначити, що цього місяця євро коштує 1,18 долара.

Національний банк України встановив на 12 грудня офіційний курс європейської валюти на рівні 49,52 гривні за один євро. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 2 липня, коли євровалюта щодо української національної валюти коштувала 49,41 гривні за одиницю.

