Дипломат поки не назвав дату постачання польських літаків МіГ-29 до України.

Польща може отримати українські дрони в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29. Про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі RMF24.

За його словами, сусідня країна може отримати від нашої держави "ноу-хау у використанні безпілотників на полі бою".

"Це сучасне обладнання, яке добре себе зарекомендувало та посилить обороноздатність Польщі", - запевнив Боднар.

Відео дня

Водночас посол не назвав дату постачання польських літаків МіГ-29 до України, а також не поділився деталями щодо передачі БпЛА Варшаві.

"Ми онлайн, і нас чують не тільки друзі, але й вороги. Не можна розповідати про деталі, які можуть завадити нашій співпраці", - пояснив дипломат.

Польща і Україна - останні новини

Раніше Politico писало, що Польща обурена через виключення з мирних переговорів щодо України.

"Американці нас не хочуть, європейські лідери нас не хочуть, Київ нас не хоче - то хто ж нас хоче? Відбувається щось неприємне, і нам слід перестати вдавати, що це не так" - заявив колишній прем’єр Лешек Міллер.

Водночас експрезидент країни Броніслав Коморовський вважає, що виключення Польщі відображає реалії геополітики.

"Лондон об’єднав три найсильніші європейські країни (Франція, Німеччина та Британія - УНІАН). Польща просто слабша", - сказав він.

Також повідомлялось, що Польща прирівняє статус українських біженців до рангу інших іноземців. Аби подати заяву на зміну статусу, українські біженці повинні будуть зареєструватися у спеціальній інформаційній системі.

Вас також можуть зацікавити новини: