Сили оборони освоїли системне використання наземних роботизованих комплексів (НРК) в логістичних цілях і тепер планують систематизувати застосування НРК-камікадзе. Про це в коментарі УНІАН розповів заступник командира танкового батальйону зі складу 33-тої окремої механізованої бригади, який побажав залишитися анонімним.

"Здебільшого станом на зараз, оскільки ми це все лише освоюємо, ми вже освоїли логістичний напрямок. В подальшому ми плануємо ударний напрямок, тобто застосування НРК-камікадзе, а також ударні кулеметні, гранатометні дрони для того, щоб, в першу чергу, противника нищити на полі бою без застосування піхотинців", - зазначив він.

Також він розповів про навчання операторів НРК. За його словами, в Україні є навчальні центри, де проводять первинне ознайомлення операторів наземних дронів та підрозділів.

"Ми пішли своїм шляхом. Ми самі набували свої, як то кажуть, болячки і самі освоїли цей НРК. Чому? Тому що навчання в навчальному центрі - дуже тривале. В умовах сучасної війни, в умовах того темпу, котрий зараз є в нас, ми не можемо собі дозволити на великий час людей відтерміновувати. Тому самі освоїли, дякуючи Третій окремій штурмовій бригаді, 108-му окремому штурмовому батальйону Вовки до Вінчі 59-ї окремої штурмової бригади. Завдяки їм ми змогли вийти на цей рівень", - зауважив заступник командира.

Як зазначив військовий, зараз їхня бригада може забезпечити понад 10 тон корисного навантаження на позицію в місяць, в наступні місяці це вже може бути 20-30 т.

Крім того, він пояснив, що для того, аби керувати НРК, достатньо однієї людини за пультом.

"Але то буде малоефективно. Тому що в середньому одна логістична місія за протяжністю в нас до 20 км. Середня швидкість НРК - 6-7 км. Тобто, якщо навіть математично порахувати, туди і назад - це чотири години мінімум, якщо все буде добре. Чотири години концентрації, чотири години сидіти з пультом і не рухатись доволі важко. Тому ми використовуємо три людини: два оператори НРК та один пілот", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, командир батальйону НРК AlterEgo 93-ї ОМБр Холодний Яр Олександр з позивним "Електрик" розповів, що в сьогоднішній війні важливо воювати не "луками і стрілами", а використовувати новітні технології і підходи, в тому числі побудову логістики під землею.

За його словами, на сьогодні повітряні і наземні дрони перебрали на себе дуже багато функцій, насамперед, на передньому краї. "Якщо раніше доводилося для коригування артилерії розвідникам лізти на дерево з біноклем, то зараз це все уже роками повністю перебрали дрони", - наголосив він.

