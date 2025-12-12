Дорогоцінні метали дорожчають на тлі слабкого долара.

Ціни на срібло встановили історичний рекорд, а вартість золота досягла максимуму за сім тижнів. Решта ж дорогоцінних металів також здорожчали, пише Reuters.

Спотова ціна срібла зросла на 1,1% до 64,29 долара за унцію, або 2,07 долара за грам. Зараз вартість срібла наближається до тижневого приросту в 10,4%.

Ціни на цей метал в 2025 році зросли більш, ніж удвічі. Причинами для зростання стали великий промисловий попит, скорочення запасів і включення срібла до списку критично важливих мінералів США.

"Срібло підтримується промисловим попитом на тлі побоювань дефіциту, триваючої напруженості на ринку та спекулятивного ажіотажу, переважно з боку роздрібних інвесторів", – повідомили в датському інвестиційному Saxo Bank.

Спотове золото подорожчало на 1,2% до 4332,25 долара за унцію, або 139,28 долара за грам - це найвищий рівень з 21 жовтня. За тиждень метал сумарно подорожчав на 3,2%.

На зростання вартості золота найбільше вплинули слабкий долар, очікування зниження процентних ставок і попит на безпечні активи, викликаний геополітичною нестабільністю.

Долар коливався поблизу двомісячного мінімуму і був на шляху до третього поспіль тижневого падіння, що зробило золото більш доступним для закордонних покупців.

"Різке зростання тижневих заявок на допомогу з безробіття в США, а також напруженість у відносинах між США і Венесуелою підтримують золото і зберігають високий попит на нього, як на безпечний актив", – повідомляють аналітики компанії MarketPulse by OANDA.

Кількість заявок на допомогу з безробіття в США минулого тижня зросла найбільше за останні 4,5 роки, змінивши різке падіння, яке спостерігалося попереднього тижня.

Федеральна резервна система США 10 грудня втретє цього року знизила ставки на 25 базисних пунктів, але висловила обережність щодо додаткових знижень.Активи, що не приносять доходу, такі як золото, як правило, виграють в умовах низьких процентних ставок.

Водночас ціна на платину зросла на 1,9% до 1727,1 долара (55,52 за грам), а на паладій – на 2,2% до 1516,17 долара (48,74 за грам). Обидва метали демонструють тижневе зростання.

Додатковим імпульсом для цін на срібло стали побоювання, що США можуть запровадити на нього мита. Це призвело до накопичення запасів срібла в Штатах і, відповідно, до його дефіциту в інших країнах.

Водночас однією з причин, яка спровокувала зростання вартості золота, Financial Times називає махінації Китаю. Пекін намагається зменшити свою залежність від долара США, тож непублічні закупівлі золота Піднебесною можуть перевищувати офіційні показники більш, ніж вдесятеро.

