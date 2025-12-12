Київ потерпає без світла: нардеп дав невтішний прогноз щодо графіків відключень

Олексій Кучеренко зазначив, що ускладнюють ситуацію зі світлом у столиці наслідки від попередніх атак РФ щодо енергооб'єктів.

У Києві відключення світла триваліші, ніж на Заході України. Столиця залежить від електроенергії з Рівненської та Хмельницької АЕС, яку неможливо передати через пошкодження ключової підстанції,

Про це розповів "Телеграфу" перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

"У Рівному є атомна станція, а під Києвом перебили відповідну підстанцію, і ми не можемо взяти додаткову потужність. Столиця залежить від двох атомних станцій - Рівненської та Хмельницької. Якщо пошкоджено трансформаторну підстанцію, ключову для столиці, - а її пошкодили, - то вона не може передати потужність", - пояснив Кучеренко.

Відео дня

Він додав, що ворог атакував і інші ключові підстанції. За його словами, ускладнюють ситуацію й попередні атаки ворога на столичні енергооб’єкти.

"Тут свої блоки були вибиті серйозно, а місто дефіцитне. Цю зиму буде сидіти (Київ без світла, - УНІАН). Але графіки можуть бути різними. Я сподіваюся, їх пом'якшать енергетики, поки не прилетить ще раз", - резюмував нардеп.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Через наслідки атак Росії на енергосистему України в більшості областей запроваджено жорсткі графіки погодинних відключень.

Втім прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 11 грудня анонсувала покращення ситуації з енергопостачанням.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що для того, аби повернути енергосистему України до її початкового стану без відключень, може знадобитися кілька років вже після завершення російської агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: