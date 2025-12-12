Київ потерпає без світла: нардеп дав невтішний прогноз щодо графіків відключень

У Києві відключення світла триваліші, ніж на Заході України. Столиця залежить від електроенергії з Рівненської та Хмельницької АЕС, яку неможливо передати через пошкодження ключової підстанції,
Про це розповів "Телеграфу" перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.
"У Рівному є атомна станція, а під Києвом перебили відповідну підстанцію, і ми не можемо взяти додаткову потужність. Столиця залежить від двох атомних станцій - Рівненської та Хмельницької. Якщо пошкоджено трансформаторну підстанцію, ключову для столиці, - а її пошкодили, - то вона не може передати потужність", - пояснив Кучеренко.
Він додав, що ворог атакував і інші ключові підстанції. За його словами, ускладнюють ситуацію й попередні атаки ворога на столичні енергооб’єкти.
"Тут свої блоки були вибиті серйозно, а місто дефіцитне. Цю зиму буде сидіти (Київ без світла, - УНІАН). Але графіки можуть бути різними. Я сподіваюся, їх пом'якшать енергетики, поки не прилетить ще раз", - резюмував нардеп.
Ситуація в енергосистемі України - останні новини
Через наслідки атак Росії на енергосистему України в більшості областей запроваджено жорсткі графіки погодинних відключень.
Втім прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 11 грудня анонсувала покращення ситуації з енергопостачанням.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що для того, аби повернути енергосистему України до її початкового стану без відключень, може знадобитися кілька років вже після завершення російської агресії.