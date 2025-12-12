Українські війська продовжують виявлення та знищення росіян вже у центральній частині міста.

В результаті успішної операції Сил оборони України російських окупантів було заблоковано у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста.

Як повідомляє український моніторинговий проєкт DeepState, важка та довга операція триває, адже анклави росіян ще є у центральній частині міста.

"У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати", - пояснили аналітики.

Вони зауважили, що операція розпочалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил.

"Сили оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного (окупаційна радянська назва Москалівка) та північно-західних околиць самого Куп'янська", - йдеться у повідомленні.

Так, Сили оборони продовжують виявлення та знищення ворога вже у центральній частині міста, де окупанти мають декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися.

"Спільна робота ударного угрупування 2 КНГУ "Хартія" (підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ "Альфа", КОРД та ВСП), а також ТГр "Куп'янськ", - додали у DeepState.

Як повідомляв УНІАН, цієї осені росіяни неодноразово заявляли про нібито захоплення ними Куп’янська. Утім, насправді ситуація абсолютно протилежна.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначив, що українське командування не поспішає розкривати подробиці витіснення російських окупантів з Куп’янська через застосування "цікавої тактики".

