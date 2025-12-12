Н/ колаж УНІАН, фото УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Національний банк України встановив на понеділок, 15 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,19 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.  

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,17/42,20 грн/дол., а євро - 49,45/49,47 грн/євро. 

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 12 грудня знизився на 14 копійок і складав 42,43 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 20 копійок і складає 49,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,20 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок і складав 42,48 гривні за долар, а курс євро зріс на 10 копійок і складав 49,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,88 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти. 

