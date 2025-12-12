Курс гривні до євро встановлено на рівні 49,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 15 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,19 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 49,47 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,17/42,20 грн/дол., а євро - 49,45/49,47 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 12 грудня знизився на 14 копійок і складав 42,43 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 42 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 20 копійок і складає 49,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 49,20 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" подешевшав на 10 копійок і складав 42,48 гривні за долар, а курс євро зріс на 10 копійок і складав 49,90 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,88 гривні, а євро - за курсом 48,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

