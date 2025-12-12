Затримано трьох поплічників ворога, які приїхали до Києва на "заробітки".

Затримано трьох поплічників ворога, які 11 грудня влаштували смертельний теракт у Дарницькому районі Києва, внаслідок якого загинув нацгвардієць, четверо людей поранено та травмовано. Про це повідомляє Національна поліція України.

За інформацією очільника столичної поліції Дмитра Шумейка, правоохоронці упродовж декількох годин встановили, що до вчинення теракту причетні троє чоловіків, віком 23, 25 та 27 років — мешканці різних регіонів, які приїхали до столиці на "заробітки".

"Зловмисники за вказівкою так званого "куратора" виготовили саморобні дистанційні вибухові пристрої та заклали їх на маршруті патрулювання правоохоронців. Внаслідок першого вибуху загинув військовослужбовець Нацгвардії та було травмовано ще двох людей, серед яких його напарник та охоронець будівельного майданчику, а внаслідок другого вибуху було поранено двох поліцейських, які прибули на виклик", - зазначається в повідомленні.

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що затримання відбулося протягом 6 годин після вибухів.

"Фігуранти діяли за завданням російських спецслужб", - наголосив він.

За його словами троє затриманих є уродженцями Одеської та Донецької областей. Зазначає. що в Києві вони працювали різноробочими на будівництві і паралельно шукали легкі заробітки в Телеграм – каналах, де їх і завербував ворог.

Дехтяренко розповів, що фігуранти, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв (СВП) у різних промислових магазинах. Після виготовлення вибухівки вони розмістили її за координатами, які їм дав куратор. А для трансляції та координації вибуху рашисти встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу.

"Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії.

Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості. Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так, від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції", - зазначають в СБУ.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) зловмисникам буде повідомлено про підозру.

Правоохоронці показали відео затримання чоловіків в орендованій квартирі у столиці та вилучили речові докази, що вказують на їх причетність до вчинення злочину.

Як повідомляв УНІАН, днями на Львівщині дрон влучив у приватний будинок, пошкодивши дах, фасад і кілька кімнат, але ніхто з мешканців не постраждав. Інцидент виявився не пов'язаним із російською військовою агресією проти України. Правоохоронці розслідують його як замах на умисне вбивство.

За інформацією медіа, у будинку проживає подружжя фермерів. ським бізнесом і орендою водойми у Судовій Вишні. Вибух утворив наскрізний отвір у стелі другого поверху, а характер пошкоджень свідчить про контакт із вибуховим пристроєм. Голова Нацполіції Іван Вигівський наголосив на необхідності оновленого законодавства щодо використання дронів.

