Глава держави ознайомився з останніми успіхами українських захисників у цьому районі.

Президент України Володимир Зеленський особисто привітав українських захисників з Днем Сухопутних військ на Куп’янському напрямку. Успіхи україньких воїнів в районі Куп’янська посилюють дипломатичну переговорну позицію України, зауважив глава держави у зверненні до українців.

"Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта", - повідомив глава держави.

Як підкреслює Зеленський, сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

Відео дня

"Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці", - відзначив президент.

Як повідомив корпус Національної гвардії "Хартія" в Telegram, було успішно проведено операцію зі стабілізації обстановки на Куп’янському напрямку.

"Після дій противника та загострення ситуації в місті у вересні цього року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання (ПУУ) "Хартія", яке розпочало операцію з ліквідації російського прориву", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, також за участі інших підрозділів вдалося здійснити прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога.

У ході операції було звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська.

"Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 у полоні. В оточенні понад 200 окупантів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Куп'янську

Як повідомляв УНІАН, ще 20 листопада російський Генштаб рапортував про повну окупацію міста Куп'янськ на Харківщині.

Однак за даними моніторингового проєкту DeepState, російських окупантів було заблоковано у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста. Триває важка та довга операція, адже анклави росіян ще є у центральній частині міста.

