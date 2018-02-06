Вночі в Одесі знов горіли автомобілі

Внаслідок пожежі згоріло два автомобілі.

Цієї ночі в Одесі знов горіли автомобілі. О 03:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля по вулиці Сахаровій.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горить автомобіль Toyota Camry, та припаркований поруч автомобіль Volkswagen, повідомили у Державній службі з питань надзвичайних ситуацій в Одеській області.

"Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено два легкових автомобіля: моторний відсік і салон на площі 2 метри квадрадних автомобіля «Toyota Camry», та моторний відсік і салон на площі 2 м2 автомобіля «Volkswagen». О 04:06 х пожежа локалізована о 04:12 ліквідована", - йдеться у повідомленні.

Причини пожежі наразі невідомі. Збитки від пожежі підраховуються.

Нагадаємо, у листопаді за одну ніч в різних мікрорайонах Одеси внаслідок підпалу згоріло близько десятка автомобілей.