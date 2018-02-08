У Харкові викрили "реабілітаційний центр", де незаконно утримували 30 осіб

Правоохоронці у підпільному реабілітаційному центрі вилучили медпрепарати, які, за словами невільників, їх насильно змушували приймати.

У Харкові правоохоронці викрили приватний будинок, де незаконно утримували начебто з метою лікування від наркотичної залежності 30 осіб.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, будинок розташований у Немишлянському районі міста.

Як встановили правоохоронці, чоловіків та жінок віком від 25 до 45 років проти їх волі привозили до будинку. За показаннями свідків, що зараз перевіряються слідчим шляхом, жертв викрадали просто на вулиці. Потім у них відбирали телефони, документи та особисті речі. Будинок був постійно під замком, а на вікнах - ґрати. Деякі з бранців заявляють, що не були на вулиці більше року.

Правоохоронці вилучили у підпільному реабілітаційному центрі медпрепарати, які, за словами невільників, їх насильно змушували приймати. Найближчим часом буде призначена експертиза, що має встановити вміст препаратів та їх призначення.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі, викрадення двох і більше осіб).