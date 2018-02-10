У Києві крізь землю провалилася хлібна машина, без води залишилися десятки будинків (фото, відео)

Інцидент стався у Голосіївському районі столиці.

У Києві на Голосіївському проспекті через порив труби залишилися без водопостачання десятки будинків.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як зазначається, причиною став автомобіль "Газель", що приїхав до одного з магазинів та привіз хліб. Однак раптово під ним став провалюватися асфальт, а сама вантажівка пішла під землю. Внаслідок інциденту було пошкоджено трубу, що постачає холодну воду до навколишніх будинків.

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Машину згодом вдалося витягти за допомогою крану, а ось порив досі не ліквідовано, а це означає, що десятки багатоповерхівок наразі залишаються без води. На місці працюють комунальні служби.

Нагадаємо, днями у Києві прорвало тепломережу, внаслідок чого вулицею текли ріки зеленого окропу.