Біля станції метро чоловік порізав двох киян (фото)

Під час з’ясування стосунків із незнайомцями 25-річний зловмисник кілька разів вдарив ножем потерпілих. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, правоохоронці з’ясовують всі обставини інциденту.

Вночі 12 лютого на проспекті Голосіївському у столиці двоє чоловіків напідпитку, 1990 та 1976 років народження, спілкувались на вулиці. У цей час до них підійшов невідомий, який у них попросив сигарету.

Під час спілкування між чоловіками виник словесний конфлікт, у розпалі якого зловмисник вдарив ножем опонентів, передає прес-служба поліції Києва.

Коли ж один із потерпілих почав втікати, нападник наздогнав його неподалік від станції метро і продовжував бити руками та ногами.

Читайте такожЧоловік з ножем напав на школярку у Харкові

Ці протиправні дії помітив наряд патрульної поліції, який проїжджав поруч, він затримав чоловіка. Двох потерпілих із різаними пораненнями госпіталізували до медзакладу.

З місця події поліцейські вилучили ніж, яким зловмисник поранив чоловіків. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що затриманий – 25-річний киянин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на зупинці зарізали чоловіка через чергу на маршрутку.