У Львові знову підпалили відділення "Сбербанку" (відео)

На місці події свідки бачили двох невідомих осіб – чоловіка та жінку, які розбили скло та вкинули запальну суміш у приміщення.

Вранці у середу, 14 лютого, близько 6:00 у відділенні банку «Сбербанк» вул. Городоцькій, 143 у Львові (навпроти приміського вокзалу) виникла пожежа. За даними поліції, мова йде про підпал, у приміщення кинули пляшку із запалювальною сумішшю.

Про це пише ZAXID.NET. «Близько 6:00 до нас надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні одного з банків. Наразі встановлено, що невідомі особи вибили скло та вкинули пляшку з невідомою речовиною у приміщення, – повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. – На місці було виявлено залишки пластмасової пляшки. Встановлюємо обставини та причетних до події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 – умисне пошкодження майна».

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Як заявив працівник поліції Ігор Зінкевич, на місці події свідки бачили двох невідомих осіб – чоловіка та жінку, які розбили скло та вкинули запальну суміш у приміщення банку.

На місці працювали пожежники. О 6:22 пожежу ліквідовано. Вогонь знищив приблизно 5 м2 приміщення.

Раніше у Львові розбили вікна та розмалювали фасад відділення "Сбербанку Росії".