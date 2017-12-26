"Вимітайтеся": у Львові розбили вікна та розмалювали фасад відділення "Сбербанку Росії" (фото)
09:36, 26 грудня 2017Інциденти
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Проникнення в середину приміщення не було, на місці події працює поліція.
У Львові невідомі вночі розбили вікна та розмалювали фасад відділення російського "Сбербанку". Про це пише Ігор Зінкевич у Facebook.
"Вул. Городоцька, 147 в м. Львові, відділення "Сбербанк Росії", виявлено розбиті два вікна та розбите одне вікно в дверях, на фасаді будинку напис червоною фарбою "Вимітайтеся", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проникнення в середину приміщення не було, на місці події працює поліція.
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Раніше повідомлялося, що у Дніпрі розмалювали фарбою фасади російських банків.
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