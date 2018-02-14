У Харкові вандали пофарбували пам’ятник УПА у кольори польського прапору (фото)

Невідомі також пошкодили гранітну дошку пам’ятного знаку, і тепер вона потребує реставрації.

Правоохоронці встановлюють осіб, які пофарбували пам’ятник воїнам УПА у центрі Харкова.

Читайте такожНа Львівщині невідомі сплюндрували пам’ятник Тарасу Шевченку (фото)Як повідомляє прес-служба ГУ нацполіції у Харківській області, невідомі намалювали на пам’ятнику загиблим воїнам УПА смуги білого та червоного кольору.

Відповідне повідомлення про інцидент надійшло до харківської поліції вдень 13 лютого. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Зазначається, що інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо її кваліфікації.

Як повідомляється у Facebook-спільноті «Український Харків», пам’ятний знак воїнам УПА вже очищено від фарби, однак вандали нанесли нові сколи на гранітну дошку, і тепер вона потребує реставрації.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає заборону ідеології українських націоналістів.

Нагадаємо, польські Сейм та Сенат ухвалили зміни до закону про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.