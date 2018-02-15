У Львові сталася пожежа в міськбуді (фото)

Площа пожежі близько 400 метрів квадратних, постраждалих немає.

У Львові сталася пожежа у багатоповерховому офісі на вул. Зеленій.

За повідомленнями ДСНС Львівщини, пожежу ліквідовували півтори години, на місці працювали 30 рятувальників. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Площа пожежі близько 400 м2, постраждалих немає. Людей, які перебували у будівлі евакуювали.

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"Пожежа виникла у офісі «Львівміськбуд», що на вул. Зелена, 238. Наразі не відома причина загорання та обсяги завданих збитків", - йдеться у повідомленні.

Раніше у студентському гуртожитку в Ужгороді сталася пожежа.