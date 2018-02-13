У студентському гуртожитку в Ужгороді сталася пожежа, евакуювали 300 людей (фото)
У понеділок ввечері, 12 лютого, у гуртожитку №4 Ужгородського національного університету на вулиці Університетській сталася пожежа.
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Як повідомляє прес-служба ДСНС в Закарпатській області, інформація про пожежу надійшла в оперативно-рятувальну службу Закарпаття о 20:54.
Займання виникло в підсобному приміщенні на першому поверсі шестиповерхового будинку гуртожитку.
"На час виникнення пожежі в кімнаті нікого не було. Коридори гуртожитку були вщент заповнені димом, тож рятувальники негайно розпочали виводити людей на свіже повітря із задимлених кімнат. Загалом евакуювали 300 осіб. А для порятунку 12 людей довелося використовувати авто та висувні драбини", - сказано в повідомленні.
В 21:27 пожежу було локалізовано, а о 21:35 - ліквідовано. Загиблих в результаті пожежі немає. Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюються, додали в ДСНС.