У студентському гуртожитку в Ужгороді сталася пожежа, евакуювали 300 людей (фото)

Коридори гуртожитку були заповнені димом, тому рятувальники вивели людей на свіже повітря.

У понеділок ввечері, 12 лютого, у гуртожитку №4 Ужгородського національного університету на вулиці Університетській сталася пожежа.

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Як повідомляє прес-служба ДСНС в Закарпатській області, інформація про пожежу надійшла в оперативно-рятувальну службу Закарпаття о 20:54.

Займання виникло в підсобному приміщенні на першому поверсі шестиповерхового будинку гуртожитку.

"На час виникнення пожежі в кімнаті нікого не було. Коридори гуртожитку були вщент заповнені димом, тож рятувальники негайно розпочали виводити людей на свіже повітря із задимлених кімнат. Загалом евакуювали 300 осіб. А для порятунку 12 людей довелося використовувати авто та висувні драбини", - сказано в повідомленні.

В 21:27 пожежу було локалізовано, а о 21:35 - ліквідовано. Загиблих в результаті пожежі немає. Причина пожежі та сума завданих збитків встановлюються, додали в ДСНС.