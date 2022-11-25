Інформацію зрадник планував передати через посольство РФ у Будапешті.

Служба безпеки затримала зрадника, який хотів передати росіянам флешку з даними про співробітників спецслужби, а також Збройних сил України, Головного управління розвідки та полку "Азов".

Згідно з повідомленням СБУ, була проведена багатоетапна спецоперація із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора. Щоб показати свою "користь" рашистам, він зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України.

Чоловік планував особисто передати дані до посольства РФ у Будапешті на флешці. Втім співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон.

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Із початку повномасштабної агресії РФ проти України зрадник проживав на території Білої Церкви, був активним прибічником "русского мира", але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі захоплення регіону.

За даними СБУ, ця особа перебувала на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримувала дружні зв’язки з іншими представниками так званої "міліції ДНР". Саме за їхньою "наводкой" затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху "Азов", а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Встановлено, що, окрім картотеки українських "силовиків", він збирав інформацію і про важливі об’єкти ЗСУ: бази, склади, арсенали, місця їх розташування.

Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації "ДНР" та забороненої в Україні Комуністичної партії. Усі вилучені матеріали відправлено на експертизу.

Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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