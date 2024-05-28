Тепер іноземцю заборонили в’їзд в Україну на десять років.

Прикордонники затримали громадянина Молдови, який намагався вплав потрапити на побачення до української нареченої. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, раніше громадянин Молдови вже перебував з візитом в Україні. Йдеться, що тоді іноземець порушив правила перебування, за що його було притягнуто до адмінвідповідальності та заборонили в’їзд в Україну на п’ять років.

"Іноземець не став чекати п’ять років, адже в Україні має наречену. Через це він вирішив перетнути кордон у незаконний спосіб. Зокрема, 26-річний іноземець вплав перетнув річку Дністер з Молдови в Україну, аби побачитися з коханою. Однак на українському березі річки чоловіка чекала не його наречена, а прикордонний наряд", - розповіли у ДПСУ.

Тепер іноземцю доведеться відповідати перед законом за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" КУпАП та за ст. 203-1 "Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну" КУпАП. Відтак йому продовжили термін заборони в’їзду в Україну ще на десять років.

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Спроби вплав перетнути кордон України

Взимку прикордонники витягли з крижаної води чоловіка, який намагався вплав подолати Дністер, щоб дістатися сусідньої держави. Ухилянтом, який був одягнутий у гідрокостюм та ласти, виявився 35-річний харків’янин. Намагаючись переплисти річку, він використовував різні види плавання: крос, брас та батерфляй. Плавця, який почав долати дистанцію до берега Молдови, вчасно виявив прикордонний наряд. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з крижаної води. Врятованого "брасиста" одразу доставили у підрозділ де обігріли та напоїли чаєм.

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