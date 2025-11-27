Обстріл РФ забрав життя вже сімох дітей у Тернополі.

В лікарні померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала внаслідок російської атаки на Тернопіль 19 листопада. Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

"Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя. Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна", - написав він у Telegram.

За його словами, після дев'ятиденної боротьби за життя померла 12-річна Адріана Унольт.

Відео дня

"Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни", - зазначив мер.

Таким чином кількість жертв ворожої атаки зросла до 35 осіб. Серед загиблих – 7 дітей.

Удар РФ по Тернополю

19 листопада внаслідок масованої атаки Росії у Тернополі було пошкоджено дві житлові 9-поверхівки. В одній з них сталося руйнування з 3-го по 9-й поверхи, в іншій – вщент вигоріло два підʼїзди.

22 листопада у місті завершили пошуково-рятувальні роботи, що тривали чотири доби. Залучались підрозділи ДСНС із дев’яти областей, кінологи, важка техніка. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема, вручну на рівні 5-6 поверхів.

Станом на 23 листопада було відомо про 34 загиблих. Майже сотня людей дістали травми. Безвісти зниклими вважаються шестеро людей, з них – одна дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: