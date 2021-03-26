Аварія пасажирських поїздів в Єгипті сталася через те, що один з них здійснив різку зупинку: хтось всередині скористався аварійним гальмом.
Як повідомляє Reuters, про це розповіли у місцевому залізничному управлінні.
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Прокуратура вже призначила розслідування катастрофи. Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі висловив співчуття і заявив, що винні будуть покарані.
Аварія поїздів у Єгипті: що відомо
- У п'ятницю, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два поїзди.
- Аварія сталася недалеко від міста Тахта на березі Нілу, приблизно за 365 км на південь від Каїру.
- За останніми даними, внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 32 людини та 91 постраждала.
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