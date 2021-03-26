Внаслідок зіткнення поїздів у Єгипті щонайменше 32 людини загинули та 91 постраждала.

Аварія пасажирських поїздів в Єгипті сталася через те, що один з них здійснив різку зупинку: хтось всередині скористався аварійним гальмом.

Як повідомляє Reuters, про це розповіли у місцевому залізничному управлінні.

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Прокуратура вже призначила розслідування катастрофи. Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі висловив співчуття і заявив, що винні будуть покарані.

Аварія поїздів у Єгипті: що відомо

У п'ятницю, 26 березня, в Єгипті зіткнулися два поїзди.

Аварія сталася недалеко від міста Тахта на березі Нілу, приблизно за 365 км на південь від Каїру.

За останніми даними, внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 32 людини та 91 постраждала.

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Автор: Катерина Комолова