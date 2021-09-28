Чоловік, який вижив, стверджував, що нічого не пам'ятає, дізналися журналісти.

У Миргородському районі Полтавської області легковий автомобіль Lada Priora, у якому знаходилися четверо чоловіків, повільно їхав до річки Псел до того, як потрапив у воду й потонув.

Рух автомобіля до трагедії потрапив на відео, ролик виклали в YouTube.

З чотирьох чоловіків вижив лише один, 49-річний пасажир машини, і він стверджує, що нічого не пам'ятає, повідомляє Obozrevatel з посиланням на відомості мешканки села Великі Сорочинці.

"…Чоловік, якому вдалося врятуватися, подробиць не розповідає. Каже, що нічого не пам'ятає. Чи так це, не знаю. Може, просто хоче, щоб йому дали спокій", – поділилася співрозмовниця.

Журналісти також дізналися імена чоловіків, які загинули у результаті інциденту на Полтавщині:

Водій – 28-річний Сергій Г.;

Іван М.;

Іван Ф.

Усі загиблі жили у Великих Сорочинцях. У Івана Ф. залишилися двоє дорослих синів, а в Івана М. – доросла донька. У наймолодшого загиблого була дружина, але дітей вони не мали.

Читайте такожПід Харковом пара займалася сексом в авто на березі й потонула – соцмережіМісцева жителька додала, що після трагедії по всьому селу було чутно плач.

"Плач і виття було чутно по всьому селу. Це дуже велике горе...", – зазначила жінка.

За даними журналістів чоловіки, які знаходилися у машині, до трагедії допомагали Сергію впоратися з ремонтом будинку.

У поліції Полтавщини поки не можуть відповісти на питання, чи знаходився чоловік за кермом у нетверезому стані.

Як машина їхала до річки Псел – відео

Раніше у поліції повідомили, що увечері 25 вересня у Миргородському районі Полтавської області легковик з чоловіками потрапив у річку Псел. Правоохоронці зазначали, що у результаті інциденту загинули чоловіки у віці 29, 55 та 57 років.

Копи також з’ясували, що під час руху машини один із пасажирів, 49-річний чоловік, встиг вистрибнути з салону.

Машину дістали з річки вдень 26 вересня.

Автор: Екатерина Присяжнюк