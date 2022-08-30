Зловмисники переконали керівництво турецької компанії укласти договір на закупівлю військових балістичних жилетів для ЗСУ з офшорною компанією.

Національна поліція повідомила учасникам злочинної групи про підозру у заволодінні коштами Міністерства оборони під час закупівлі військової амуніції на суму 580 тис. доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції.

За даними слідства, до організації шахрайської схеми причетні двоє громадян України - засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них - адвокат.

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"Зазначені громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та організували укладення договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро", - мовиться у дописі.

У поліції зазначають, що для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1 тис. військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для їх термінової поставки на потреби ЗСУ.

"В результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів. Насправді жодних поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою", - наголошується у повідомленні.

Слідчі повідомили трьом учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. "Серед підозрюваних - співзасновники та директор бахрейнської компанії", - додали у поліції.

Крім того, поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили 17 млн грн, 400 000 дол., 100 000 євро, "чорнові" записи та документацію.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

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