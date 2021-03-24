Причина займання встановлюється.

Пожежу у приміщенні ресторану на вул. Саксаганського, 38, в Києві ліквідовано.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в м. Києві.

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"О 15:21 загоряння локалізовано на площі 300 кв. м та о 15:57 – ліквідовано", - зазначено у повідомленні.

Причина займання встановлюється.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники ліквідовували пожежу у столичному ресторані "Бездельники" на вул. Саксаганського, 38. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальниками о 14:10. На місці з'ясувалось, що займання виникло на даху двоповерхової будівлі закладу. Під час гасіння евакуювали 10 людей.

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Автор: Інна Андаліцька