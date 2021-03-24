24 березня в будівлі ресторану в Голосіївському районі Києва сталася пожежа.
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Свідки події помітили густий дим з-поміж дахів багатоповерхівок. На одному з відео видно, як вогонь виривається через дах будівлі.
У мережі пишуть, що пожежа, імовірно, сталася у приміщенні столичного бару «Бездельники» на Саксаганського. Також зазначається, що автомобільний рух на прилеглій вулиці тимчасово зупинений.
За інформацією ДСНС у Києві, займання виникло на даху двоповерхової будівлі ресторану. Наразі існує загроза поширення вогню. 10 людей з приміщення евакуювали.
Ліквідація пожежі триває на площі 200 квадратних метрів.
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