Наразі існує загроза поширення вогню, кажуть рятувальники.

24 березня в будівлі ресторану в Голосіївському районі Києва сталася пожежа.

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Свідки події помітили густий дим з-поміж дахів багатоповерхівок. На одному з відео видно, як вогонь виривається через дах будівлі.

У мережі пишуть, що пожежа, імовірно, сталася у приміщенні столичного бару «Бездельники» на Саксаганського. Також зазначається, що автомобільний рух на прилеглій вулиці тимчасово зупинений.

За інформацією ДСНС у Києві, займання виникло на даху двоповерхової будівлі ресторану. Наразі існує загроза поширення вогню. 10 людей з приміщення евакуювали.

Ліквідація пожежі триває на площі 200 квадратних метрів.

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Автор: Яна Ставська