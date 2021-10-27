Харківський-старший допускає, що за кермом могла перебувати інша людина.

Батько ймовірного винуватця смертельної ДТП у Харкові - 16-річного Миколи Харківського - вперше прокоментував вчорашню трагедію.

З Михайлом Харківським вдалося поспілкуватися журналісту видання Kharkiv Today.

Зокрема, представників ЗМІ він звинуватив у спробі зайнятися чорним піаром і попросив зрозуміти його як батька.

"Вся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця. У машині було ще троє людей, і один з цих осіб був за кермом. Ніхто не хотів його притягувати й шукати. Мій син з місця події нікуди не подівся. Може бути і Микола, а може бути і не Микола був за кермом",- заявив Харківський-старший.

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Він додав, що не виправдовує нікого за скоєння моторошного злочину, проте задався питанням, "чому не було викладено хорошого відео і сказали про людину тільки погане".

"Нічого не наводить на думку про те, що це все спланована акція? У нього пробита башка, в якій жахлива дірка, і я намагався залишити його в невідкладці, у мене нічого абсолютно не вийшло", - заявив батько "мажора".

Відповідати на питання, кому належить елітний Infiniti, чоловік відповідати не став. Він також спростував подання їм і матір'ю підлітка заяви про викрадення автомобіля.

"Ця заяву було подано офіційно, з батьків ніхто цього не заявляв. Заява була, так, я розмовляв зі слідчим", - додав він.

Кривава ДТП у Харкові: що сталося

26 жовтня в Харкові сталася смертельна ДТП - водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Там також підтвердили вік водія Infiniti-16 років. У його машині, крім нього, знаходилися неповнолітня - двоє 19-річних хлопців і 16-річна дівчина. Їх госпіталізували з важкими травмами. Зараз вони в реанімації.

ЗМІ з'ясували, що за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Машину йому днями купили батьки. Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, в 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

Автор: Юрій Годован