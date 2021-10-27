За кермом Infiniti перебував підліток.

26 жовтня в Харкові сталася смертельна ДТП - водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet.

Ми зібрали все, що відомо про аварію на цей час.

Деталі ДТП

На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

Від удару обидва автомобілі пролетіли кілька десятків метрів. На місці події відразу зібралося багато перехожих, прибули поліцейські і медики.

Слідчі дійшли висновку, що водій Infifniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Постраждалий

За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці, водій Infifniti і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в лікарню потрапили четверо, серед яких - неповнолітні пасажири Infiniti.

Водій Infiniti потрапив до реанімації, але незабаром його відпустили.

Що відомо про винуватця ДТП

За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Машину йому днями купили батьки.

Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

На його сторінці в Instagram можна було побачити безліч історій нічних поїздок, в ході однієї з них він обматюкав патрульного поліцейського. Зараз вся інформація видалена.

Реакція на ДТП

Паблік ХС / Харків опублікував скриншоти від підписниці, яка каже, що листувалася з Харківським.

Він хвалиться, що "проїжджав" таких як вона "не один раз".

"Краще мати багато грошей і спокійно гуляти", - йдеться в листуванні.

Також повідомляється, що батьки підлітка вже заявили про викрадення автомобіля.

Автор: Людмила Жерновська