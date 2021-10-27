Аварію влаштував 16-річний підліток за кермом подарованого батьками Infifniti.

У мережі з'явилося відео, зняте в перші хвилини після смертельної ДТП у Харкові, яку влаштував 16-річний водій.

Запис опублікував Телеграм-канал "Харьков 1654".

На кадрах видно, як дівчина, яка перебувала в салоні Infiniti, лежить у свідомості на землі й просить свій телефон. У цей момент до неї підходить імовірний винуватець аварії й намагається його знайти.

Увага! Відео не рекомендується для перегляду неповнолітнім і людям з вразливою психікою.

Кривава ДТП у Харкові: що сталося

26 жовтня в Харкові сталася смертельна ДТП - водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. На відео з камер спостереження можна побачити, що Infifniti на величезній швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з Chevrolet.

За даними поліції, в результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці, водій Infifniti й два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні.

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За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський. Машину йому днями купили батьки. Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, в 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.

Автор: Юрій Годован