Чотирьох із затриманих вів провідник, а ще двоє збиралися подолати карпатське високогір’я на мотоциклі.

У Державній прикордонній службі України розповіли про нові спроби незаконно перетнути кордон на Закарпатті, зокрема без спорядження та мотоциклом.

Як зазначається у повідомленні на сайті ДПСУ, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону припинили три спроби порушення державного кордону, у результаті чого затримано було вісьмох осіб.

"Чотирьох із затриманих вів провідник, а двоє відчайдухів збиралися подолати карпатське високогір’я на мотоциклі", - розповіли у Службі.

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Так, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Лужанка" неподалік від кордону наряд зупинив автомобіль марки "Фольксваген", водій якого віз до українсько-угорського кордону чотирьох чоловіків. Троє з пасажирів є жителями міста Кропивницький, четвертий - житель Львівської області. Сам водій є жителем Закарпаття.

"За грошову винагороду у розмірі $4000 з кожного він збирався переправити своїх "клієнтів" до сусідньої Угорщини", - зазначили у ДПСУ.

Прикордонники направили повідомлення про виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст.332 Кримінального кодексу України, до Берегівського райвідділу поліції.

Крім того, ще дві спроби було припинено військовослужбовцями відділень "Богдан" та "Велятино" на кордоні з Румунією.

"У ході перевірки інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу, прикордонний наряд відділення "Богдан" зупинив у горах, неподалік від кордону, двох відчайдухів, які мали намір незаконно перетнути кордон мотоциклом", - йдеться у повідомленні.

Ще одного порушника, жителя міста Київ, який також збирався у гори, щоб потрапити до Румунії, затримав прикордонний наряд відділення "Велятино".

"Чоловік самостійно вирішив долати високогір’я, не маючи при цьому ані відповідного спорядження, ані одягу", - розповіли у ДПСУ.

Так, на затриманих було складено протоколи про вчинені ними адміністративні правопорушення, справи скеровано до суду.

Як ловлять ухилянтів на кордоні

Як повідомляв УНІАН, раніше на Закарпатті біля річки Тиса, за 100 метрів від держкордону, прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними "пончиками" для купання.

Хлопці, віком 15 та 16 років, зізналися, що за винагороду пристали на пропозицію свого односельця провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху в Румунію.

Самі ж "екстремали" за нічну мандрівку на веселкових "пончиках" мали заплатити організаторам $5000 та $3500.

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