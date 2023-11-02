За нічну подорож на надувних "пончиках" відчайдухи заплатили організаорам по $5000 та $3500.

На Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними "пончиками" для купання.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ) "За $100 хотіли провести їх до річки та вказати напрям на Румунію", – зізналися підлітки охоронцям кордону. Самі ж "екстремали" за нічну мандрівку на веселкових "пончиках" мали заплатити організаторам $5000 та $3500. Про порушників повідомлено Нацполіцію, організатора переправлення встановлено.

В ДПСУ деталізували, що за 100 метрів від держрубежу зловмисників, двоє з яких несли надувні кола, затримали. Правопорушниками виявилися двоє неповнолітніх жителів Закарпаття, один житель Кіровоградщини та один житель Сумщини.

Неповнолітні хлопці, віком 15 та 16 років зізналися, що за винагороду пристали на пропозицію свого односельця, провести двох невідомих їм чоловіків до річки Тиса та вказати напрям руху у Румунію.

Випадки заримання ухилянтів

В ДПСУ повідомили, що з початку російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків, які намагались перепливати річку Тиса щоб потрапити до Угорщини та Румунії.

Наприкінці серпня за інформацією Служби безпеки України, в результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області було затримано групу військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам втекти за кордон.

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