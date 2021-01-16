Біля міста Бориспіль Київської області сьогодні вдень стався інцидент з вертольотом Robinson.
Про це повідомляє сайт "Крылья", який пише про новини української авіації.
Вертоліт розбився приблизно о 15:00 16 січня; повідомляється, що жертв немає.
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"За попередньою інформацією, вертоліт з реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку. Інші обставини аварії поки невідомі", - йдеться в повідомленні.
ЗМІ пише, що раніше з'являлася інформація про те, що даний вертоліт був орендований для поліції Міністерством внутрішніх справ.
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