Попередньо - обійшлося без жертв.

Біля міста Бориспіль Київської області сьогодні вдень стався інцидент з вертольотом Robinson.

Про це повідомляє сайт "Крылья", який пише про новини української авіації.

Вертоліт розбився приблизно о 15:00 16 січня; повідомляється, що жертв немає.

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"За попередньою інформацією, вертоліт з реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку. Інші обставини аварії поки невідомі", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ пише, що раніше з'являлася інформація про те, що даний вертоліт був орендований для поліції Міністерством внутрішніх справ.

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Автор: УНІАН