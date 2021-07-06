Під Києвом затримали чоловіка за підозрою в жорсткому вбивстві знайомого.
Деталі зухвалого злочину розкрили в прес-службі поліції Київської області.
Ще 2 липня мешканці будинку в місті Вишневому виявили труп чоловіка на сходовому майданчику. На місці правоохоронці з'ясували, що господар однієї з квартир разом із загиблим вживали алкогольні напої. В процесі між ними виникла сварка, під час якої 25-ти річний чоловік схопив праску та завдав численних ударів 45-річному гостю.
"На цьому молодик не зупинився: він відкусив потерпілому шматок вуха та вибив передні зуби. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - розповідають правоохоронці.
На місці було вилучено низку речових доказів. Зловмисника затримали. Згодом йому повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. Суд відправив його під варту без права внесення застави.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- На Київщині 18-річна вагітна донька посварилася з матір'ю і закопала її труп у дворі
- На Львівщині під поліцейським відділком розстріляли чоловіка: триває спецоперація - ЗМІ
- У Києві з-під варти втік педофіл: оприлюднено фото зловмисника
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram