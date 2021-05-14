Після зауваження чоловік став ще агресивнішим, вчинив конфлікт та пошкодив вітрину.

У Херсоні п'яний чоловік влаштував дебош в магазині після зауваження про жорстоке поводження з власним собакою.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Херсонської області.

Як зазначається, інцидент стався в одному з магазинів на Бериславському шосе. Там п'яний чоловік вчинив конфлікт, поводився агресивно та пошкодив вітрину.

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Виявилось, що чоловік прийшов до магазину не сам, а з собакою. За словами свідків, він поводився із псом жорстоко: бив чотирилапого, кидав об підлогу, смикав. Небайдужі громадяни зробили агресивному херсонцю зауваження й на цьому ґрунті власне й розпочався конфлікт.

За даними правоохоронців, на час прибуття поліцейських собака лежав без свідомості й ледь дихав. Невдовзі він прийшов до тями та підвівся. Патрульні доправили затриманого до відділення поліції, а охоронці відвезли собаку до притулку.

Як повідомляється, 32-річний херсонець неодноразово мав проблеми із законом і притягувався до кримінальної відповідальності. Патрульні склали на нього адмінматеріали за ч. 1 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП. Тепер чоловіку загрожує накладення штрафу від 3400 до 5100 гривень із можливою конфіскацією тварини.

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Автор: Катерина Лиманська