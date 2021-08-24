Одні відпочивальники вирішили викидати морських жителів на берег, проте іншим "курортникам" це не сподобалося.

У Запорізькій області стався курйозний інцидент. Туристи влаштували епічне побоїще прямо в морі. Відпочивальники побилися через медуз.

Інцидент потрапив на відео, про це очевидці повідомили виданню "Новини Бердянська" в Facebook.

Епічне побоїще відбулося на пляжі Верхової в Бердянську. Люди почали битися після суперечки про медуз. Одна компанія почала викидати морських мешканців на берег, а іншій компанії це не сподобалося. Словесна перепалка швидко переросла в масову бійку.

Очевидці інциденту, знімаючи бійку на відео, намагалися присоромити агресивних туристів. Однак відпочивальники були налаштовані рішуче, людей відтягували один від одного, але ті все одно рвалися "в бій".

Читайте такожВ Одесі невідомі обматюкали Зеленського на банерах (фото)Нашестя медуз на узбережжі Азовського моря принесло туристам багато незручностей. Деякі відпочивальники намагалися уникати морських мешканців, проте інші шукали методи розв'язання проблеми. Так, медуз викидали на берег, через це вони гинули.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Кирилівці туристи влаштували бій медузами.

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Автор: Поліна Кузенко